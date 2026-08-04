A reação dos advogados de Lulinha ao terceiro inquérito contra ele

Os advogados Guilherme Suguimori Santos e Marco Aurélio de Carvalho, que atuam na defesa do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, afirmaram receber com “absoluta tranquilidade” a abertura de um terceiro inquérito contra ele no STF.

A nova investigação foi instaurada pelo ministro Flávio Dino, que atendeu a um pedido da PF.

“Utilizaremos todas as oportunidades para esclarecer qualquer dúvida que porventura surja sobre as atividades pessoais e profissionais de Fábio Luís. Ele comprovará, ao final, que não tem relação direta ou indireta com qualquer tipo de irregularidade, assim como fez no inquérito das fraudes do INSS, em relação ao qual esperamos um já tardio arquivamento”, afirmaram os defensores, em nota.

Santos e Carvalho ainda declararam ter “confiança plena na condução serena e equilibrada do ministro Flávio Dino, jurista que admiramos e respeitamos”.

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A investigação será sobre a atuação de grupo de pessoas que teriam negócios supostamente ilícitos em áreas do governo federal.

Na semana passada, o ministro André Mendonça já havia determinado a abertura de dois inquéritos contra Lulinha.