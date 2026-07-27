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Brasil

A principal preocupação do eleitor brasileiro, segundo pesquisa

Violência e criminalidade são vistas como principal problema do país em levantamento Nexus/BTG

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 14h25 | Atualizado em 27 jul 2026, 14h47
Pistola preta com cano apontado para frente, um carregador com munição e várias balas espalhadas sobre uma superfície escura e texturizada
Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, o equivalente a 111 casos por dia, segundo o Anuário de Segurança Pública (SimpleImages/Getty Images)
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A segurança pública segue no topo da lista de preocupações dos brasileiros, segundo a pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda-feira, 26. Ao serem questionados sobre qual é o principal problema do país, 30% dos entrevistados citaram segurança pública, violência ou criminalidade, à frente de saúde pública (25%) e corrupção (22%).

O levantamento mostra que o tema ganhou força nas últimas semanas. A segurança pública era apontada como principal preocupação entre 23% e 25% dos eleitores desde março, mas passou a ser o tema com maior percentual a partir de junho e chegou a 30% na rodada mais recente. Enquanto isso, saúde pública permaneceu relativamente estável, na casa dos 25%, e corrupção recuou para 22%, depois de já ter aparecido como principal preocupação no início da série.

Além da segurança, aparecem entre as principais preocupações dos brasileiros a saúde pública (25%), a corrupção (22%), a classe política (17%), a educação (15%), o desemprego (12%), e a inflação, o custo de vida e os preços altos (11%), enquanto outros temas não chegaram aos dois dígitos.

A pesquisa também cruzou as respostas com a preferência política dos entrevistados e encontrou diferenças importantes. Entre os eleitores que preferem a reeleição de Lula, a saúde pública aparece como principal preocupação (31%), com a segurança numericamente atrás (30%). Já entre aqueles que defendem a eleição de Flávio Bolsonaro ou outro candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a corrupção é vista como principal problema (33%) e a segurança (30%) ficou numericamente em segundo lugar.

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Veja os números da pesquisa:

Qual é a principal preocupação do eleitor brasileiro?

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  • Segurança pública, violência e criminalidade: 30%
  • Saúde pública: 25%
  • Corrupção: 22%
  • Classe política: 17%
  • Educação: 15%
  • Desemprego: 12%
  • Inflação, custo de vida e preços altos: 11%
  • Desigualdade social: 8%
  • Baixo crescimento da economia: 6%
  • Impostos: 6%
  • Fome: 4%
  • Gastos públicos: 4%
  • Taxa de juros: 2%
  • Moradia: 1%
  • Saneamento básico: 1%
  • Outros: 9%
  • Nenhum: 1%
  • Não sabe/não respondeu: 8%

Sobre a pesquisa

Foram entrevistados 2.004 eleitores por telefone entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01489/2026.

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