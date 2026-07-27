Pesquisa BTG/Nexus: como está a disputa Lula x Flávio Bolsonaro após tarifaço

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Nova pesquisa BTG/Nexus revela que Lula lidera o 1º turno com 42%, 9 pontos à frente de Flávio Bolsonaro (33%). No 2º turno, Lula empata tecnicamente com Flávio, Zema e Caiado. O levantamento também detalha a percepção dos eleitores sobre o tarifaço dos EUA e a polarização da culpa.

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Uma nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra como está a disputa presidencial depois do novo tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil entrar em vigor. O levantamento indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera no cenário de primeiro turno, nove pontos à frente de Flávio Bolsonaro. O petista oscilou positivamente dois pontos em relação à última pesquisa, há duas semanas, e o candidato do PL recuou um. Na sequência aparecem Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema.

Confira os números:

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Ronaldo Caiado (PSD): 6%

Renan Santos (Missão): 5%

Romeu Zema (Novo): 3%

Augusto Cury (Avante): 2%

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Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno testados pela pesquisa BTG/Nexus, Lula aparece numericamente à frente de seus adversários, mas empatado tecnicamente dentro da margem de erro com Flávio, Zema e Caiado. Os três rivais reduziram a vantagem do petista em relação à última pesquisa, com destaque para Caiado, que encurtou a distância de nove para dois pontos. Confira os números:

Lula x Flávio

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Lula: 47%

Flávio: 43%

Lula x Zema

Lula: 46%

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Zema: 42%

Lula x Caiado

Lula: 45%

Caiado: 43%

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Lula x Renan

Lula: 47%

Renan: 39%

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Tarifaço dos EUA

A pesquisa também investigou a visão dos eleitores sobre o novo tarifaço lançado pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros. A notícia é de conhecimento de 80% dos entrevistados. A maioria do eleitorado, 53%, diz que a decisão do presidente americano Donald Trump é política, com o objetivo de punir o governo Lula e influenciar nas eleições brasileiras. Outros 32% consideram a decisão meramente comercial e econômica. No entanto, quando perguntados se creditam a culpa pelo tarifaço a Lula ou a Flávio, a polarização retorna: 41% culpam o presidente brasileiro e 41% culpam o senador do PL.

A pesquisa BTG/Nexus foi realizada por telefone (via CATI), entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. Foram entrevistados 2.004 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.