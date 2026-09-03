Nova pesquisa Datafolha mostra disputa Lula x Flávio e desempenho de Augusto Cury

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Pesquisa Datafolha aponta Lula na liderança do 1º turno com 38%, seguido por Flávio Bolsonaro (33%). O levantamento também mostra um segundo turno acirrado entre os dois, com Lula (46%) e Flávio (44%), configurando um empate técnico. Destaque para o crescimento de Augusto Cury, que subiu para 8%.

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança pela corrida presidencial no primeiro turno das eleições deste ano. Na sequência, aparecem Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo). Veja abaixo os números completos:

Os números do Datafolha são os seguintes:

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Escritor Augusto Cury (Avante): 8%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Samara Martins (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0

Clariana Barão (DC): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Indecisos: 3%

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 125 cidades entre terça-feira (1º) e esta quarta-feira (2). A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, está registrada no TSE com o código BR-03669/2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

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Cury foi o único candidato que apresentou variação significativa na comparação com a pesquisa Datafolha anterior, de 21 de agosto: o escritor saiu de 2% para 8%. Lula marcava 39% e oscilou para baixo dentro da margem de erro. Já Flávio continuou com mesmo índice. Em 21 de agosto, o terceiro colocado era Caiado, com 5%, seguido de Renan, com 4%, Zema, com 3%, e Cury com 2%.

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Levantamento mostra 2º turno acirrado entre Lula e Flávio

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta mostra ainda a simulação de eventual segundo turno entre Lula e Flávio. Segundo os números, o petista tem 46%, enquanto o parlamentar tem 44%, o que representa empate técnico entre os dois principais postulantes ao cargo de presidente da República. No último levantamento, Lula aparecia com 47% e Flávio, com 43%.

Em uma simulação entre Lula e Caiado, o petista aparece com 46%, enquanto o ex-governador de Goiás marca 41%. Contra Zema, o petista atinge 48% e o ex-governador de Minas Gerais, 39%. Entre Lula e Renan, o atual presidente que busca a reeleição tem 47%, enquanto o adversário marca 38%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral