O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 27, a nova expectativa de vida dos brasileiros. De acordo com o órgão, a média de idade das pessoas agora é de 76,9 anos, o maior valor da série histórica. O número divulgado nesta sexta é fruto de dados colhidos e analisados ao longo de 2024. A média de idade dos brasileiros é 31,4 anos maior do que em 1940, quando a expectativa era de que as pessoas vivessem em média 45,5 anos.

De acordo com o IBGE, fatores que explicam esse aumento são a queda da mortalidade infantil, a redução do número de óbitos provocados por doenças infecciosas e as melhoras nas condições sanitárias e de saúde pública — a publicação do IBGE cita, por exemplo, o fornecimento de antibióticos na rede pública de saúde. Nos últimos 85 anos, a mortalidade infantil caiu mais de 90%. No início da série histórica, em 1940, a cada mil nascimentos, 146 crianças nasciam mortas. Na estatística desta sexta, que espelha dados de 2025, são 12 óbitos a cada mil nascidos vivos.

O número é diferente considerado o recorte de gênero: a expectativa de vida dos homens é de 73,5 anos e a das mulheres, de 80,1. De acordo com os dados desta sexta, os homens jovens ainda têm risco mais elevado de mortalidade: homens de 20 a 24 anos morrem quatro vezes mais do que mulheres da mesma faixa etária. Para o IBGE, esse número tem influência de causas externas, como homicídios, acidentes de trânsito e suicídios, mais incidentes entre os homens.