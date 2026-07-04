Pressão no tribunal no caso Marcius Melhem

O ex-diretor global Marcius Melhem tentou anular a sentença que o tornou réu por assédio sexual por meio de um habeas corpus na 3ª Câmara Criminal TJ-RJ.

Na análise do caso realizada na terça-feira, a relatora queixou-se de ter recebido um email do Conselho Nacional de Justiça cobrando que esse julgamento deveria ocorrer sob perspectiva de gênero. A sentença do habeas corpus acabou sendo desfavorável a Melhem.

Procurado por VEJA, o CNJ não se pronunciou.

Dias antes, o mesmo conselho já havia enviado mensagem ao juízo da 20ª Vara Criminal do Rio comunicando que o caso Melhem foi incluído no Observatório de Causas de Grande Repercussão do CNJ, sem explicar qual critério usou para essa classificação.

Melhem era acusado por oito supostas vítimas, entre elas, a atriz Dani Calabresa. Ele já foi inocentado em sete dessas acusações.