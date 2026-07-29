A multa contra vereador do PL que xingou Moraes, Lula e Jaques Wagner

A Justiça Eleitoral da Bahia aplicou uma multa de 30.000 reais ao vereador Tenóbio (PL), da cidade de Lauro de Freitas, por uma publicação com ofensas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao governador Jerônimo Rodrigues, ao senador Jaques Wagner, os três do PT, e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Tenóbio publicou um vídeo com uma paródia do álbum de figurinhas da Copa do Mundo, batizada de “Fifa Bosta do Mundo 2026 – Capa Dita-Dura”.

Na gravação, as “figurinhas” dos jogadores eram substituídas por autoridades.

Lula foi apresentado como “Molusco da Silva”, com a descrição de que “ele deve ter roubado as outras cartas” . Jerônimo virou “Jegônimo” e Wagner foi retratado como “Jackson Master”.

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Já Alexandre de Moraes apareceu como “ditador” e como responsável por “expulsar inocentes” e “marcar pênalti mesmo sem existir”.

Para o desembargador Vinícius Simões, houve propaganda antecipada negativa e “ataque direto a membros de Poder e a instituições públicas”.

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Tenóbio argumentou que o vídeo deveria estar protegido pela imunidade parlamentar, mas a justificativa não foi aceita.

A postagem já havia sido removida, de forma provisória, no início do mês. Agora houve a confirmação da exclusão e a imposição da multa.

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A punição financeira foi estabelecida no patamar máximo previsto na Lei das Eleições, devido à visibilidade do perfil do parlamentar, que tem 522 mil seguidores no Instagram, e à “reiteração de condutas dessa natureza”, já que ele já foi alvo de processos semelhantes.

“A fixação da multa no patamar máximo de R$ 30.000,00 se apresenta como proporcional e necessária para cumprir a função de repressão ao ilícito já praticado e de prevenção contra a repetição de condutas semelhantes no ambiente digital”, afirmou Simões.

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