A mensagem da CNBB no dia do primeiro turno das eleições

Após polêmicas e controvérsias na reta final da eleição presidencial, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou uma mensagem neste domingo, 4, dia do primeiro turno do pleito, dizendo que “confiamos nossa pátria à proteção de Nossa Senhora Aparecida”.

“Que Deus nos conceda sabedoria e coragem para construirmos juntos um Brasil reconciliado, soberano, justo e fraterno”, afirmou a instituição, que reúne todos os bispos da Igreja Católica no país.

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A fala se dá em meio à tensão política eleitoral, após a entidade ter sido acusada pelo senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, de abrigar integrantes que teriam colaborado com a disseminação de boatos digitais sobre Nossa Senhora Aparecida.

Em nota, a CNBB negou categoricamente produzir, autorizar ou participar da elaboração e divulgação de informações falsas relacionadas ao processo eleitoral. A instituição ressaltou que não integra estruturas político-partidárias de candidatos ou legendas, e reafirmou seu compromisso com a verdade, o diálogo e a paz.