O pacote de ajuste fiscal do governo Lula provocou uma convergência incomum no debate político: deputados do PT e do PSOL passaram a usar argumentos semelhantes aos da direita bolsonarista para criticar a proposta. O ponto de encontro está na alegação de que as medidas podem reduzir os recursos destinados à saúde e à educação. No programa VEJA em Foco , o editor e colunista de VEJA Diogo Schelp chamou atenção para a semelhança entre os discursos e explicou que o projeto não estabelece propriamente um corte nessas áreas. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Schelp, parlamentares de esquerda criticaram o pacote sob o argumento de que haveria redução dos gastos com saúde e educação. O comentarista comparou essa reação ao discurso adotado pela direita bolsonarista, que, na figura do senador Flávio Bolsonaro, também vinha criticando o crescimento das despesas públicas. Para Schelp, os dois lados recorrem a argumentos parecidos para se posicionar contra a proposta do governo.

Os desafios do governo Lula 4

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O pacote prevê corte na saúde e na educação?

Na avaliação de Schelp, a crítica exige uma distinção. O projeto não determina exatamente uma redução dos gastos com saúde ou educação. O que prevê, no caso da saúde, é uma trava para limitar o ritmo de crescimento das despesas, com a redução do piso a partir do qual esses recursos podem aumentar.

Isso significa que os gastos ainda podem crescer, a depender da arrecadação do governo. A diferença é que o aumento poderá ser menor do que seria sem a mudança. “Ele só não vai aumentar tanto quanto aumentaria sem essa mudança”, explicou o colunista.

Por que a crítica aproxima petistas e bolsonaristas?

A semelhança apontada por Schelp está no argumento usado para contestar o ajuste. De um lado, deputados do PT e do PSOL afirmam que o pacote compromete recursos de áreas sociais. De outro, a direita bolsonarista critica o crescimento dos gastos públicos. Na leitura do comentarista, os discursos acabam convergindo na resistência às medidas fiscais, embora partam de campos políticos adversários.

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O pacote também provocou divergências dentro da base governista. Apesar das críticas de deputados petistas e do PSOL, os senadores do PT que participaram da votação do texto-base no Senado votaram a favor da proposta. O PSOL, por sua vez, convocou manifestações contra o projeto.

Qual é o desafio do governo para sustentar o ajuste?

A resistência política ocorre em meio à desconfiança de investidores sobre a capacidade do pacote de reequilibrar as contas públicas. Na avaliação de Schelp, a declaração do ministro da Fazenda, Dario Durigan, de que as medidas representam apenas um primeiro passo e que o ajuste será gradual, procurou transmitir a mensagem de que o governo pretende avançar além da economia prevista para 2027.

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O discurso, porém, contrasta com declarações do presidente Lula. Durante viagem à Espanha, o presidente afirmou que não ficaria refém do mercado, mas apenas do povo brasileiro. Para Schelp, a fala tem efeito midiático, mas não corresponde à relação entre economia e vida cotidiana: oscilações nos mercados podem afetar a inflação, os juros e o custo de vida.

O colunista também criticou a ideia de tratar o mercado financeiro como se fosse uma pessoa ou um interlocutor único. Segundo ele, o mercado reúne investidores, bancos, gestoras e pessoas físicas, que buscam segurança sobre o futuro da economia e o rendimento de suas aplicações. A tentativa de responder a esse conjunto por meio de declarações políticas, portanto, não elimina a necessidade de apresentar medidas capazes de dar previsibilidade às contas públicas.