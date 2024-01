A isenção do Imposto de Renda e a lição de casa do governo Lula

O presidente Lula confirmou nesta terça-feira, 23, que quem ganha até dois salários mínimos ficará isento da cobrança de Imposto de Renda neste ano. A desoneração valia para quem ganhava até cerca de 2.600 reais — dois mínimos em 2023 –, mas, com o reajuste do piso para 1.412 reais em 2024, essa faixa passou para 2.824 reais. Os detalhes sobre a medida e os novos resultados sobre a aprovação do governo Lula são os destaques do Giro VEJA desta terça.