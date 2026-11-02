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A gratidão de Erika Schneider a Vorcaro e o apartamento ‘lindo’ do banqueiro

'Todos os dias quando chego nesse apartamento lindo transbordo gratidão', escreveu a modelo para o dono do Banco Master

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 08h01 | Atualizado em 2 nov 2026, 08h47
Mulher loira, com maquiagem forte e batom vermelho, usando um casaco de pele marrom e um vestido curto bege, caminhando em um ambiente noturno com luzes brilhantes ao fundo
APÊ - Erika: relacionamento com banqueiro e muita gratidão envolvida - (@erikaschneider/Instagram)
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A gratidão de Erika Schneider a Vorcaro e o apartamento ‘lindo’ do banqueiro Priorize VEJA no Google

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram que a modelo Erika Schneider teve um relacionamento breve, mas marcante, com o dono do Banco Master.

Em meados de 2025, por exemplo, ela escreveu ao banqueiro enviando um emoji de coração partido: “Hoje um pedacinho da nossa lembrança foi embora. O anel que você me deu chegando em Cannes me roubaram, estou devastada!”

Vorcaro respondeu um minuto depois: “Sério? Que pena. Como você tá?”

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“Vou ficar bem… É só bem material, mas eu tinha muito carinho”, disse a modelo.

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As mensagens mostram que Erika também recebeu um apartamento do banqueiro para morar em São Paulo, com contrato por tempo de uso em um dos prédios mais luxuosos da capital paulista. Ela agradeceu ao dono do Master em uma mensagem: “Oi Dani, tudo bem? Senti no coração de te mandar uma mensagem de gratidão. Quero te agradecer pelo que fez por mim. Reconheço e valorizo muito isso. Todos os dias, quando chego nesse apartamento lindo, transbordo gratidão. Sempre te agradeço em oração e desejo do fundo do meu coração que você esteja bem. Você merece o melhor!”

Vorcaro agradeceu pela mensagem, perguntou como a modelo estava, mas não avançou na conversa. Meses depois, a modelo voltou a procurá-lo. “Estou passando para saber se você está bem. A Regiane, Fábio e mais dois homens vieram ontem de manhã aqui no apartamento. Fiquei meio assustada… Tá tudo bem?”, perguntou Erika.

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Vorcaro prometeu conversar depois com a modelo, que disse que poderia desocupar o lugar, caso fosse necessário. “Você podia vir me visitar qualquer dia. O que acha da ideia?”, perguntou Erika. “Acho que nunca fui aí, né?”, respondeu Vorcaro. “Te reencontrar vai ser gostoso”, seguiu a modelo.

A conversa morreu aí, mas, dias depois, um pouco antes de o banqueiro ser preso pela Polícia Federal, o assunto do apartamento voltou.

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“Oi Dani!! Sei que você é um homem muito ocupado. Hoje a Regiane veio aqui no apartamento com um novo pessoal. Queria te avisar, já que você é o dono do imóvel. Imagino que você deve estar passando por um período um pouco conturbado, mas fique tranquilo porque Deus está cuidando de tudo. Quanto ao apartamento, se precisar, eu desocupo antes. Não quero ser um problema pra você. Queria te pedir pra pelo menos me dar um direcionamento. Estou me sentindo um pouco perdida pq n tenho pra onde ir, mas sei que tudo dará certo”, escreveu a modelo.

Vorcaro foi econômico na resposta: “Fica em paz”.

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O Radar entrou em contato com Erika pelo celular e registrará sua posição tão logo a modelo se manifeste.

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