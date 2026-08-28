A força da aliança entre Moro e Flávio Bolsonaro no Paraná, segundo pesquisa

A consolidação da parceria entre Sergio Moro e Flávio Bolsonaro, ambos do PL, tem rendido bons frutos eleitorais aos senadores no Paraná. A dupla lidera as corridas pelo governo estadual e Planalto entre os paranaenses, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta sexta-feira, 28.

Na disputa estadual, Sergio Moro lidera no primeiro turno com 35% das intenções de voto. Na segunda posição, há empate técnico entre o deputado federal Sandro Alex (PSD), aposta sucessória do governador Ratinho Júnior (PSD), e o deputado estadual Requião Filho (PDT), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Governador — Paraná — 1º turno

Sergio Moro (PL): 35%

Sandro Alex (PSD): 23%

Requião Filho (PDT): 20%

Luiz França (Missão): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 13%

Moro também encabeça a disputa em dois cenários de segundo turno, derrotando Requião Filho por 54% a 27% dos votos e vencendo Sandro Alex por 44% a 32%. Em confronto direto entre Sandro Alex e Requião Filho, o aliado de Ratinho Júnior supera o pedetista por 1 a 5 pontos percentuais, conforme variação dentro da margem de erro.

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Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

Sergio Moro (PL): 54%

Requião Filho (PDT): 27%

Nulo / Branco: 10%

Não sabe/não respondeu: 9%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

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Sergio Moro (PL): 44%

Sandro Alex (PSD): 32%

Nulo / Branco: 13%

Não sabe/não respondeu: 11%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

Sandro Alex (PSD): 35%

Requião Filho (PDT): 30%

Nulo / Branco: 17%

Não sabe/não respondeu: 18%

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Fechado com Moro, Flávio Bolsonaro também colhe os resultados da aliança entre bolsonarismo e antipetismo no Paraná. O “Zero Um” lidera a disputa presidencial no estado com 44% das intenções de voto, ante 30% de Lula, e venceria o petista na segunda rodada por 52% a 34% do eleitorado paranaense.

Presidente — Paraná — 1º turno

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Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Lula (PT): 30%

Renan Santos (Missão): 4%

Pablo Marçal (PRTB): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 2%

Escritor Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe/não respondeu: 5%

Presidente — Paraná — 2º turno (cenário único)

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 34%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/não respondeu: 7%

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Paraná entre os dias 24 e 27 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos PR-07845/2026 e BR-07171/2026.

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