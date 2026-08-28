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A força da aliança entre Moro e Flávio Bolsonaro no Paraná, segundo pesquisa

Levantamento Real Time Big Data indica favoritismo pelos senadores aos governos estadual e federal

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 08h43 | Atualizado em 28 ago 2026, 09h32
ESTRATÉGIA - Flávio e Moro: aliança aposta forte no sentimento antipetista
ESTRATÉGIA - Flávio e Moro: aliança aposta forte no sentimento antipetista  (Daniel Rebello/AtoPress/Estadão Conteúdo/.)
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A força da aliança entre Moro e Flávio Bolsonaro no Paraná, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A consolidação da parceria entre Sergio Moro e Flávio Bolsonaro, ambos do PL, tem rendido bons frutos eleitorais aos senadores no Paraná. A dupla lidera as corridas pelo governo estadual e Planalto entre os paranaenses, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta sexta-feira, 28.

Na disputa estadual, Sergio Moro lidera no primeiro turno com 35% das intenções de voto. Na segunda posição, há empate técnico entre o deputado federal Sandro Alex (PSD), aposta sucessória do governador Ratinho Júnior (PSD), e o deputado estadual Requião Filho (PDT), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Governador — Paraná — 1º turno

  • Sergio Moro (PL): 35%
  • Sandro Alex (PSD): 23%
  • Requião Filho (PDT): 20%
  • Luiz França (Missão): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 6%
  • Não sabe/não respondeu: 13%

Moro também encabeça a disputa em dois cenários de segundo turno, derrotando Requião Filho por 54% a 27% dos votos e vencendo Sandro Alex por 44% a 32%. Em confronto direto entre Sandro Alex e Requião Filho, o aliado de Ratinho Júnior supera o pedetista por 1 a 5 pontos percentuais, conforme variação dentro da margem de erro.

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Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)

  • Sergio Moro (PL): 54%
  • Requião Filho (PDT): 27%
  • Nulo / Branco: 10%
  • Não sabe/não respondeu: 9%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)

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  • Sergio Moro (PL): 44%
  • Sandro Alex (PSD): 32%
  • Nulo / Branco: 13%
  • Não sabe/não respondeu: 11%

Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)

  • Sandro Alex (PSD): 35%
  • Requião Filho (PDT): 30%
  • Nulo / Branco: 17%
  • Não sabe/não respondeu: 18%
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Fechado com Moro, Flávio Bolsonaro também colhe os resultados da aliança entre bolsonarismo e antipetismo no Paraná. O “Zero Um” lidera a disputa presidencial no estado com 44% das intenções de voto, ante 30% de Lula, e venceria o petista na segunda rodada por 52% a 34% do eleitorado paranaense.

Presidente — Paraná — 1º turno

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Lula (PT): 30%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Pablo Marçal (PRTB): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

Presidente — Paraná — 2º turno (cenário único)

  • Flávio Bolsonaro (PL): 52%
  • Lula (PT): 34%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sabe/não respondeu: 7%
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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Paraná entre os dias 24 e 27 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos PR-07845/2026 e BR-07171/2026.

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