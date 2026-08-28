A força da aliança entre Moro e Flávio Bolsonaro no Paraná, segundo pesquisa
Levantamento Real Time Big Data indica favoritismo pelos senadores aos governos estadual e federal
A consolidação da parceria entre Sergio Moro e Flávio Bolsonaro, ambos do PL, tem rendido bons frutos eleitorais aos senadores no Paraná. A dupla lidera as corridas pelo governo estadual e Planalto entre os paranaenses, segundo pesquisa Real Time Big Data publicada nesta sexta-feira, 28.
Na disputa estadual, Sergio Moro lidera no primeiro turno com 35% das intenções de voto. Na segunda posição, há empate técnico entre o deputado federal Sandro Alex (PSD), aposta sucessória do governador Ratinho Júnior (PSD), e o deputado estadual Requião Filho (PDT), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Governador — Paraná — 1º turno
- Sergio Moro (PL): 35%
- Sandro Alex (PSD): 23%
- Requião Filho (PDT): 20%
- Luiz França (Missão): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 6%
- Não sabe/não respondeu: 13%
Moro também encabeça a disputa em dois cenários de segundo turno, derrotando Requião Filho por 54% a 27% dos votos e vencendo Sandro Alex por 44% a 32%. Em confronto direto entre Sandro Alex e Requião Filho, o aliado de Ratinho Júnior supera o pedetista por 1 a 5 pontos percentuais, conforme variação dentro da margem de erro.
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 1)
- Sergio Moro (PL): 54%
- Requião Filho (PDT): 27%
- Nulo / Branco: 10%
- Não sabe/não respondeu: 9%
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 2)
- Sergio Moro (PL): 44%
- Sandro Alex (PSD): 32%
- Nulo / Branco: 13%
- Não sabe/não respondeu: 11%
Governador — Paraná — 2º turno (cenário 3)
- Sandro Alex (PSD): 35%
- Requião Filho (PDT): 30%
- Nulo / Branco: 17%
- Não sabe/não respondeu: 18%
Fechado com Moro, Flávio Bolsonaro também colhe os resultados da aliança entre bolsonarismo e antipetismo no Paraná. O “Zero Um” lidera a disputa presidencial no estado com 44% das intenções de voto, ante 30% de Lula, e venceria o petista na segunda rodada por 52% a 34% do eleitorado paranaense.
Presidente — Paraná — 1º turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Lula (PT): 30%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Pablo Marçal (PRTB): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Presidente — Paraná — 2º turno (cenário único)
- Flávio Bolsonaro (PL): 52%
- Lula (PT): 34%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/não respondeu: 7%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Paraná entre os dias 24 e 27 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos PR-07845/2026 e BR-07171/2026.