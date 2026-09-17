A expansão das delegacias da mulher com atendimento 24 horas em SP
Com a abertura de novos postos ininterruptos, rede de proteção à vítima chega a 35 no estado
Até o fim de setembro, 17 unidades da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) passarão a operar 24 horas por dia em São Paulo, de acordo com informações obtidas pela coluna. Com a medida do governo paulista, chegará a 35 o número de postos presenciais com funcionamento ininterrupto. A seleção das cidades é baseada em critérios técnicos, como a densidade demográfica e o volume de ocorrências registradas em cada região.
Em agosto, o horário expandido foi introduzido nas unidades de Adamantina, Andradina, Bragança Paulista, Jaboticabal, Mogi das Cruzes, Praia Grande, São Bernardo do Campo e Taubaté. Já neste mês, a ampliação foi adotada em Birigui, Botucatu, Diadema, Itapetininga, Jacareí, Marília, Matão e Monte Aprazível. A unidade de Registro deve operar 24 horas a partir do dia 30.
O Secretário de Segurança Pública do estado, Osvaldo Nico Gonçalves, destaca que a iniciativa compõe uma estratégia estadual: “A expansão vem sendo feita de forma planejada, com adequação das estruturas físicas e organização da equipe necessária para manter o atendimento ininterrupto em cada uma das cidades”, afirma o titular da pasta.
Nesta semana, o Radar também mostrou a ampliação das Salas DDM 24h — ambientes instalados dentro de delegacias comuns que conectam as vítimas via videoconferência com delegadas, garantindo atendimento especializado e agilidade na condução dos casos.