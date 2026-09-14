A estratégia do atendimento virtual para acelerar denúncias de violência contra a mulher em São Paulo

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A tecnologia tem sido uma forte aliada no combate à violência contra a mulher em São Paulo. O serviço Sala DDM 24h, que oferece atendimento digital ininterrupto, registrou um aumento de 280% desde 2023. Com 235 pontos físicos, a iniciativa garante privacidade e agilidade, ampliando o suporte e incentivando denúncias através de uma rede de apoio estruturada.

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A tecnologia se transformou em uma aliada no acolhimento de mulheres vítimas de violência. Um dos principais exemplos vem de São Paulo, onde o serviço de atendimento ininterrupto no ambiente digital — conhecido como Sala DDM 24h — registrou um crescimento de 280% desde 2023.

Instalados dentro de unidades policiais comuns, esses espaços já somam 235 pontos espalhados pelo território paulista. A estrutura utiliza videoconferências para conectar as cidadãs a profissionais capacitadas, garantindo privacidade nos relatos e celeridade na condução dos casos.

Para a delegada Jamila Ferrari, coordenadora da DDM Online — o serviço virtual que conecta as vítimas às Delegacias de Defesa da Mulher —, a expansão física do projeto demonstra um compromisso contínuo no enfrentamento à violência de gênero. “Mais do que ampliar o suporte, estamos estruturando uma rede cada vez mais preparada para identificar as necessidades de cada mulher, orientar sobre os caminhos disponíveis e assegurar o encaminhamento adequado”, aponta.

A iniciativa integra o conjunto de estratégias coordenadas pela Secretaria de Políticas para a Mulher, pasta responsável por articular ações públicas voltadas à proteção, saúde, autonomia econômica e dignidade feminina. A secretária Adriana Liporoni explica que facilitar o acesso aos canais de apoio é fundamental para encorajar os registros contra os agressores.

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“Nosso trabalho é reduzir as barreiras para o pedido de ajuda e oferecer caminhos diversos para que a mulher se sinta segura ao denunciar, sabendo que encontrará amparo preparado para acolhê-la e protegê-la”, afirma a titular da pasta.

Além das salas virtuais, os registros e pedidos de socorro podem ser feitos a qualquer hora pela internet, por meio da Delegacia Eletrônica. Em situações de emergência, a orientação é acionar o telefone 190, da Polícia Militar. Após o primeiro contato com a corporação, a equipe especializada da Cabine Lilás pode fazer o direcionamento para os serviços públicos de proteção.

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O estado conta ainda com 144 unidades presenciais da Delegacia de Defesa da Mulher e ferramentas tecnológicas como o botão de pânico, aplicativo que agiliza o despacho policial e reforça a assistência humanizada na ponta.