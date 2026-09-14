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Brasil

A estratégia do atendimento virtual para acelerar denúncias de violência contra a mulher em São Paulo

Com 235 salas de videoconferência em delegacias, rede de suporte digital registra expansão de 280% no estado desde 2023

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 10h30
Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo
Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo (Governo de SP/Divulgação)
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A estratégia do atendimento virtual para acelerar denúncias de violência contra a mulher em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

A tecnologia se transformou em uma aliada no acolhimento de mulheres vítimas de violência. Um dos principais exemplos vem de São Paulo, onde o serviço de atendimento ininterrupto no ambiente digital — conhecido como Sala DDM 24h — registrou um crescimento de 280% desde 2023.

Instalados dentro de unidades policiais comuns, esses espaços já somam 235 pontos espalhados pelo território paulista. A estrutura utiliza videoconferências para conectar as cidadãs a profissionais capacitadas, garantindo privacidade nos relatos e celeridade na condução dos casos.

Para a delegada Jamila Ferrari, coordenadora da DDM Online — o serviço virtual que conecta as vítimas às Delegacias de Defesa da Mulher —, a expansão física do projeto demonstra um compromisso contínuo no enfrentamento à violência de gênero. “Mais do que ampliar o suporte, estamos estruturando uma rede cada vez mais preparada para identificar as necessidades de cada mulher, orientar sobre os caminhos disponíveis e assegurar o encaminhamento adequado”, aponta.

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A iniciativa integra o conjunto de estratégias coordenadas pela Secretaria de Políticas para a Mulher, pasta responsável por articular ações públicas voltadas à proteção, saúde, autonomia econômica e dignidade feminina. A secretária Adriana Liporoni explica que facilitar o acesso aos canais de apoio é fundamental para encorajar os registros contra os agressores.

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“Nosso trabalho é reduzir as barreiras para o pedido de ajuda e oferecer caminhos diversos para que a mulher se sinta segura ao denunciar, sabendo que encontrará amparo preparado para acolhê-la e protegê-la”, afirma a titular da pasta.

Além das salas virtuais, os registros e pedidos de socorro podem ser feitos a qualquer hora pela internet, por meio da Delegacia Eletrônica. Em situações de emergência, a orientação é acionar o telefone 190, da Polícia Militar. Após o primeiro contato com a corporação, a equipe especializada da Cabine Lilás pode fazer o direcionamento para os serviços públicos de proteção.

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O estado conta ainda com 144 unidades presenciais da Delegacia de Defesa da Mulher e ferramentas tecnológicas como o botão de pânico, aplicativo que agiliza o despacho policial e reforça a assistência humanizada na ponta.

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