À espera do apocalipse, empresário constrói bunker em SC

Desde a volta dos conflitos na Faixa de Gaza há duas semanas, uma palavra vem sendo repetida à exaustão no noticiário: “bunker”. Trata-se de uma estrutura fortificada e subterrânea que se popularizou na Guerra Fria e que vem servindo de refúgio para que muitos civis escapem de eventuais bombardeios, preservando suas vidas. Só em Israel, por exemplo, estima-se haver mais de 1,5 milhão de bunkers espalhados pelo país que está em guerra com o Hamas, grupo terrorista palestino.

A quase 11 mil quilômetros da zona de guerra, em Santa Catarina, um empresário de 26 anos encontrou outros motivos para construir o seu próprio bunker: preparar-se para o fim dos tempos. “Acredito que o fim dos tempos se aproxima e o sistema atual está moldando pessoas fracas e dependentes. O meu objetivo é ser totalmente independente desse sistema e influenciar as pessoas a serem fortes”, afirmou André Luiz em entrevista que topou conceder somente por escrito a VEJA.

André tem a ajuda da namorada na empreitada. Os dois iniciaram as obras em agosto deste ano, em uma área de mata fechada localizada dentro da fazenda do empresário.O bunker ocupará uma área de 4,5 metros por 6,5 metros, com paredes com 20 centímetros de espessura, feitas de concreto e ferro. O projeto prevê apenas um único cômodo – uma sala onde André pretende armazenar equipamentos e suprimentos. Toda a obra vai custar ao casal cerca de R$ 40 mil. Só de concreto serão necessários mais de 20 metros cúbicos de concreto – o equivalente a uma piscina de 20.000 litros.

“Algumas pessoas apoiam a gente, outras acham loucura. Eu não ligo muito para os comentários negativos. O Brasil é um país doutrinado desde a escola a não saber pensar por si mesmo. E acompanhar um sistema que te deixa burro e fraco”, contou o empresário. “Meu pai me ajuda na construção. Não ligo para o restante. Sigo meu caminho. Minha missão é fazer as pessoas questionarem o sistema e também a apresentarem um caminho”, completou.

O casal de Santa Catarina tem divulgado a rotina da construção nas redes sociais. No Instagram, onde se apresenta como “Ninja Flow” e uma foto em que aparece sentado num trator e segurando um rifle, André publica vídeos da rotina do casal no canteiro de obras. Algumas das publicações viralizaram na internet. Atualmente, a página de André possui mais de 600 mil seguidores.

Continua após a publicidade