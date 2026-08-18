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A derrota no STF de ex-deputado do PT que tentava recuperar mandato

Cristiano Zanin negou mandado de segurança que buscava rever determinação da Câmara

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 07h30 | Atualizado em 18 ago 2026, 11h03
Homem branco de óculos, terno azul, gravata azul e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, olhando para a direita, em um ambiente de tribunal com pessoas desfocadas ao fundo
O ministro Cristiano Zanin, durante sessão do STF (Gustavo Moreno/STF)
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O ministro Cristiano Zanin, do STF, negou um pedido apresentado pelo ex-deputado federal Paulão (PT-AL) para tentar reverter a perda de seu mandato, determinada no mês passado pela Câmara.

Paulão perdeu o posto devido a uma decisão da Justiça Eleitoral que determinou um novo cálculo dos votos da eleição de 2022 para deputado federal em Alagoas.

Entretanto, Zanin considerou que o mandado de segurança não pode servir como um recurso a uma decisão do TSE.

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“Inexiste, quanto a esse ponto, competência desta Suprema Corte para apreciar, ainda que por via reflexa, matéria afeta a ato jurisdicional do TSE, cuja impugnação há de observar as vias próprias”, avaliou.

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O ministro ainda declarou que não encontrou “ilegalidade a ser reparada quanto à condução do processo administrativo pela Mesa Diretora”.

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