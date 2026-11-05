A decisão de Fachin sobre pedido de Nikolas para afastar Gonet

O presidente do STF, Edson Fachin, rejeitou um pedido apresentado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para afastar o procurador-geral da República, Paulo Gonet, do cargo, devido à sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Fachin ressaltou que o caso já foi analisado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que rejeitou abrir uma investigação contra Gonet. Por isso, não caberia ao STF, “à luz dos elementos ora trazidos à colação, deliberar em sentido diverso”.

O ministro ainda ressaltou que não cabe à Corte analisar esse tipo de pedido e que a comunicação de possíveis crimes deve ser feita ao Ministério Público ou à polícia.

“Soma-se à falta de legitimidade do requerente a falta de justa causa para iniciar apuração pelas condutas descritas, o que impede o processamento da pretensão”, concluiu.

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O pedido de Nikolas foi apresentado após a divulgação de uma foto em que Gonet aparece fumando charuto com Vorcaro e outras pessoas durante um evento em Londres.