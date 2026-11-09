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A decisão da Havaianas após nota de repúdio em Alagoas

Marca acolheu pedido de mudança no nome do produto e estuda parceria com artesãos do povoado de Pão de Açúcar

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h32
Mulher de cabelo cacheado e blusa bege manuseia tecido sobre mesa florida, enquanto duas pessoas de camisa laranja observam. À direita, um par de chinelos Havaianas pretos com estampa colorida de abacaxis e padrões geométricos, sobre um fundo rosa
Cooperativa de bordadeiras da Ilha do Ferro irritada com a Havaianas -  (Montagem/Instagram)
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Após a repercussão negativa e a divulgação de uma nota de repúdio pela Associação de Moradores da Ilha do Ferro e pela Cooperativa Art-Ilha, a Havaianas confirmou a alteração do nome do produto lançado. A empresa iniciou tratativas diretas com representantes da comunidade alagoana para rediscutir a comercialização e avaliar projetos conjuntos. A polêmica ocorreu porque a marca lançou uma coleção usando o nome da comunidade e do “bordado boa noite”, típico artesanato local.

O que mudará no produto lançado?

Segundo a Havaianas, a empresa acolheu o pedido de alteração do nome do calçado e já toma as medidas necessárias para realizar essa mudança. A decisão ocorreu após diálogo com representantes da comunidade da Ilha do Ferro, em Alagoas. A marca afirmou que mantém contato com as lideranças locais desde a semana passada para ajustar a linha de calçados e adequar a apresentação da coleção.

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Haverá parceria entre a empresa e os artesãos?

De acordo com a fabricante de calçados, as conversas em andamento buscam construir conjuntamente os próximos passos em relação ao produto. A marca informou que discute a possibilidade de firmar uma parceria futura com os moradores. O objetivo declarado pela empresa é valorizar a cultura, os artistas e as pessoas da região alagoana, enquanto a comunidade se declarou aberta a entender o processo.

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Qual é a posição da comunidade sobre o diálogo?

Em nota oficial, a Associação de Moradores e a Cooperativa Art-Ilha ressaltaram que o povoado sempre foi acolhedor. As entidades afirmaram que mantêm a disposição para conversar e compreender como ocorreu o desenvolvimento do produto. Além disso, as bordadeiras pretendem apresentar seu trabalho real para assegurar que a história da região seja devidamente respeitada e valorizada do jeito certo na relação com a marca.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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