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Brasil

Cooperativa de bordadeiras da Ilha do Ferro divulga nota de repúdio a Havaianas

Marca é acusada de se apropriar de “bordado boa noite”, típico do interior de Alagoas

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 08h30 | Atualizado em 9 nov 2026, 10h00
Mulher de cabelo cacheado e blusa bege manuseia tecido sobre mesa florida, enquanto duas pessoas de camisa laranja observam. À direita, um par de chinelos Havaianas pretos com estampa colorida de abacaxis e padrões geométricos, sobre um fundo rosa
Cooperativa de bordadeiras da Ilha do Ferro irritada com a Havaianas -  (Montagem/Instagram)
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Cooperativa de bordadeiras da Ilha do Ferro divulga nota de repúdio a Havaianas Priorize VEJA no Google

A Associação de Moradores da Ilha do Ferro (AL) e a Cooperativa de bordadeiras Art-Ilha divulgaram uma nota oficial manifestando indignação com a marca Havaianas, que lançou uma coleção usando o nome da comunidade e do “bordado boa noite”, típico artesanato local.

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“O que nos causa indignação é ver que tudo aconteceu sem que nenhuma bordadeira, morador ou a nossa associação fosse consultada, incluída, comunicada ou autorizada. Além disso, o produto impresso nas sandálias não reflete a verdadeira beleza, a técnica e a identidade do nosso bordado artesanal. Nossa cultura é feita com suor e gerações de história. Usar o nome da nossa terra e da nossa arte sem nos ouvir de verdade não é uma homenagem justa ao nosso povo; é apropriação do que pertence a nós”, diz a nota.

Ilha do Ferro é um pequeno povoado de cerca de 500 habitantes no sertão de Alagoas, no município de Pão de Açúcar, às margens do Rio São Francisco. Uma das maiores concentrações de oficinas de artesãos por metro quadrado do mundo, a vila é famosa pelas esculturas em madeira feita com galhos mortos e troncos da caatinga. Além disso, é conhecida pela cooperativa de mulheres que mantém vivo o tradicional e refinado bordado Boa-Noite. As casas coloridas funcionam como ateliês de portas abertas, permitindo conversar diretamente com os criadores – como Vavan, Zé Crente, entre outros).

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“Enquanto comunidade, sempre fomos um povo acolhedor, e por isso deixamos claro que estamos abertos para conversar e entender como foi o processo, mostrar o nosso verdadeiro trabalho e garantir que a nossa história seja respeitada e valorizada do jeito certo”, termina a nota.

Após a publicação, a nota assim se manifestou a respeito da polêmica: “Em diálogo com representantes da comunidade local, a Havaianas ouviu e acolheu o pedido de alteração do nome do produto e já está tomando as medidas necessárias para realizar essa mudança. Desde a semana passada, a marca mantém contato com representantes da Ilha do Ferro para construir, em conjunto, os próximos passos e discutir a possibilidade de uma futura parceria que valorize a cultura, os artistas e as pessoas da região”.

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