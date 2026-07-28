A decisão da CVM sobre briga judicial de Fernanda Lima
A Comissão de Valores Mobiliários analisou reclamação da apresentadora; em paralelo, empresa move processo de execução; entenda
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) analisou a reclamação apresentada por Fernanda Lima contra a Prada Assessoria e decidiu pelo arquivamento do processo administrativo, sem identificar irregularidade na conduta da empresa. A coluna GENTE apurou que o caso foi encerrado ainda na fase preliminar, sem abertura de processo administrativo sancionador.
Em procedimento distinto, a Prada Assessoria move processo de execução contra Fernanda, referente a serviços contratualmente previstos, prestados e não pagos após o encerramento do contrato. Não houve cobrança de multa nem condicionamento da transferência ou liberação de recursos ao pagamento de qualquer valor. A empresa não comenta outros detalhes de relações contratuais com clientes, atuais ou passados, por princípio de confidencialidade.
Em paralelo, a Justiça de São Paulo determinou a realização de uma perícia para esclarecer a disputa entre a apresentadora e a empresa responsável por sua gestão financeira e planejamento patrimonial. A decisão foi proferida no começo do mês e faz parte da ação em que Fernanda contesta cobrança de valores após o encerramento do contrato.
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