A decisão da CVM sobre briga judicial de Fernanda Lima

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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) arquivou a reclamação de Fernanda Lima contra a Prada Assessoria, não identificando irregularidades. Contudo, a Prada processa a apresentadora por serviços não pagos e a Justiça de São Paulo determinou uma perícia para esclarecer a disputa financeira. Saiba todos os detalhes.

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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) analisou a reclamação apresentada por Fernanda Lima contra a Prada Assessoria e decidiu pelo arquivamento do processo administrativo, sem identificar irregularidade na conduta da empresa. A coluna GENTE apurou que o caso foi encerrado ainda na fase preliminar, sem abertura de processo administrativo sancionador.

Em procedimento distinto, a Prada Assessoria move processo de execução contra Fernanda, referente a serviços contratualmente previstos, prestados e não pagos após o encerramento do contrato. Não houve cobrança de multa nem condicionamento da transferência ou liberação de recursos ao pagamento de qualquer valor. A empresa não comenta outros detalhes de relações contratuais com clientes, atuais ou passados, por princípio de confidencialidade.

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Em paralelo, a Justiça de São Paulo determinou a realização de uma perícia para esclarecer a disputa entre a apresentadora e a empresa responsável por sua gestão financeira e planejamento patrimonial. A decisão foi proferida no começo do mês e faz parte da ação em que Fernanda contesta cobrança de valores após o encerramento do contrato.

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