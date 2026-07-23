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Cultura

Briga judicial entre Fernanda Lima e gestora financeira ganha novo capítulo

Apresentadora enfrenta disputa na Justiça com empresa de investimentos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 16h03 | Atualizado em 24 jul 2026, 16h57
Close-up de uma mulher com cabelos castanhos ondulados e maquiagem leve, olhando diretamente para a câmera. Ela tem sobrancelhas grossas e lábios rosados. A luz do sol incide sobre seu rosto e cabelo, criando sombras na parede clara atrás dela
Fernanda Lima (Instagram @fernandalima/Reprodução)
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A Justiça de São Paulo determinou a realização de uma perícia técnica na disputa entre Fernanda Lima e a Prada Administradora, empresa responsável pela gestão financeira e pelo planejamento patrimonial da apresentadora entre 2021 e 2025. A decisão, tomada no dia 13 de julho pela 32ª Vara Cível do Foro Central do TJSP, busca esclarecer os principais pontos do processo movido entre as partes.

A empresa cobra cerca de 106 mil reais, alegando que Fernanda deixou de pagar pelos serviços prestados na fase final do contrato após encerrar a parceria. A apresentadora, por outro lado, contesta e afirma que decidiu romper o vínculo ao identificar falta de transparência nos relatórios, investimentos de alto risco incompatíveis com seu perfil e aplicações que, segundo ela, teriam sido feitas sem autorização.

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A perícia deverá apontar se os investimentos realizados foram adequados ao perfil da artista, se houve prejuízos decorrentes da atuação da administradora, quais serviços efetivamente foram prestados e se existe responsabilidade de alguma das partes pela rescisão do contrato. Até a conclusão da análise e do julgamento dos embargos apresentados por Fernanda, a ação de cobrança permanecerá suspensa. As informações são do Metrópoles.

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