A chance para mulher de Cid e ex-major encerrarem caso das vacinas

A mulher do tenente-coronel Mauro Cid, Gabriela, e o ex-major do Exército Ailton Barros, condenado pela trama golpista, poderão negociar um acordo de não persecução penal (ANPP) para encerrar a investigação contra eles pelo esquema de fraude em cartões de vacina.

O MPF solicitou à Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde o caso passou a tramitar, para que seja concedido um prazo de 90 dias para as tratativas — que, no caso de Ailton, já estão em andamento.

O ANPP permite que o investigado encerre a investigação em troca da admissão do crime e do cumprimento de medidas alternativas.

O MPF ressaltou que Gabriela admitiu, em depoimento, ter utilizado o cartão de vacina falsificado. Além disso, destacou que o acordo de delação de Mauro Cid, que inclui benefícios para a esposa, não impede a continuidade do processo.

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Já a investigação contra o próprio Cid permanece, além de outros alvos.