O novo capítulo das investigações sobre fraude no cartão de vacina de Bolsonaro

Pouco mais de três anos após o início das investigações sobre fraudes no cartão de vacina, que chegaram a incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro, o caso teve novos avanços, agora na primeira instância.

Desde o ano passado, a apuração saiu do STF e está tramitando na Justiça Federal do Rio de Janeiro, já que não há mais alvos com foro privilegiado.

O Ministério Público Federal solicitou, na semana passada, que a investigação retome à Polícia Federal por 90 dias, para um complemento do relatório final.

O objetivo é juntar mais informações sobre a atuação de cinco pessoas: o tenente-coronel Mauro Cid, o coronel Mauro Câmara, o ex-secretário de Saúde de Duque de Caxias João Carlos de Sousa Brecha e as funcionárias da secretaria Camila Paulino Alves Soares e Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva.

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Os sistemas da secretaria de Saúde de Caixas foram utilizados para a inserção de informações falsas na base de dados do Ministério da Saúde, para criar os documentos utilizados pelos integrantes do esquema.

O MPF ressaltou que pode ser oferecida a possibilidade de fechar um acordo de não persecução penal (ANPP).

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“Quanto ao investigado João Carlos, trata-se de pessoa que gerenciou as ações delituosas no âmbito do Município de Duque de Caxias, local onde ocorreram inserções de dados falsos em favor de diversas pessoas, não restando dúvidas quanto a autoria e materialidade delitivas, motivo pelo qual as investigações devem prosseguir em seu desfavor, bem como quanto aos demais funcionários da Prefeitura de Duque de Caxias envolvidos Camila Paulino Alves Soares e Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva, a fim de que seja analisada a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal”, diz a manifestação.