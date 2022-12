A canção do governador do Rio em dia tenso com a Justiça Eleitoral

O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), em jantar com a imprensa no Palácio Laranjeiras, na noite desta quarta-feira (14), fez um balanço de seus dois anos de mandato. E mostrou projetos para os próximos quatro anos. No dia em que o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação de sua chapa, por abuso de poder econômico nos contratos com a Fundação Ceperj, Castro fez uma detalhada prestação de contas em evento no Palácio Laranjeiras, ao lado do vice eleito, Thiago Pamplona, e do candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Rio Rodrigo Bacellar (União Brasil), nome que apoia para a sucessão de André Ceciliano (PT). Pamplona e Bacellar também são alvo da ação enviada pelos procuradores ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio.

Castro afirmou que vai reagir. “Vamos responder. A tendência é que seja arquivado”, disse, ao ser perguntado por um dos cinco jornalistas sorteados para questioná-lo. Disse ainda que não viu “grandes provas” na representação do Ministério Público. A diplomação de Castro e de sua chapa acontece no próximo dia 19. Ao falar sobre o escândalo, disse ainda que sua próxima gestão será distinta, “É uma nova realidade. Na época achei que precisava de um governo político, agora acho que preciso de um governo mais técnico. Até porque muita coisa política foi arrumada. Está em paz”.

No final do encontro, o governador, que é também cantor dominical na Paróquia Santa Rosa de Lima, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, quebrou o protocolo e cantou um clássico de Roberto e Erasmo Carlos: “É preciso saber viver”.