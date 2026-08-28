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Brasil

A campanha eleitoral que recebeu R$ 30 mil de Luciano Huck

Apresentador fez doação por meio de Pix

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 15h52
Luciano Huck
Luciano Huck: apresentador gravou vídeo dizendo não ser contra programas sociais como o Bolsa Família  (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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A campanha eleitoral que recebeu R$ 30 mil de Luciano Huck Priorizar nos meus resultados Google

O apresentador Luciano Huck fez sua primeira doação para uma campanha eleitoral nas eleições de 2026. A beneficiada foi a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), candidata à reeleição, que recebeu 30 mil reais por meio de um Pix feito por Huck na última segunda-feira, 24, segundo dados da prestação de contas eleitoral.

A contribuição deste ano corresponde ao dobro do valor destinado por Huck à campanha de Tabata em 2022, quando ele doou 15 mil reais à então candidata à Câmara dos Deputados. Naquele ano, o apresentador distribuiu 120 mil reais entre nove candidatos. Entre os favorecidos, estavam Marcelo Calero (PSD-RJ), ex-ministro da Cultura do governo de Michel Temer, e Tiago Gomes (PSB-RJ). Em 2018, foram 285 mil reais destinados a 13 candidaturas.

Tabata já declarou mais de 808,4 mil reais em doações para a campanha deste ano. A maior contribuição, de 250 mil reais, foi feita pela empresária Tereza Cristina Ribeiro Ralston Botelho Bracher.

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