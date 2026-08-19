A tristeza de Luciano Huck e Angélica pela morte de cachorro

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck desabafaram nas redes sociais pela morte de Obama, um dos cachorros da família, nesta terça-feira, 18. “Ele foi um cachorro muito feliz e me fez muito feliz também. Foram tantas aventuras”, escreveu a apresentadora no Instagram. “Nosso grandão vai fazer muita falta… Mas gosto de imaginar que os irmãos já estão recebendo ele de patas abertas: Ziggy, Berê, Pupu e Lora”, completou, em uma aparente referência a outros animais da família.

Huck, por sua vez, também declamou sua homenagem ao canino em uma publicação. “O Obama chegou em casa sem a gente planejar. Foi presente e um susto. Paixão à primeira vista. Ao longo da vida, distribuiu sorrisos e alegria por onde passou. Na terra, no céu e no mar. Só deixou memórias lindas”, disse o apresentador do Domingão.

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