A ameaça de Vorcaro de ‘explodir tudo’ pouco antes de primeira prisão
Banqueiro reclamou de negociação envolvendo ações do BRB, disse que estava disposto a quebrar o Master e ameaçou 'guerra'
Cerca de dez dias antes de ser preso pela primeira vez, e de o Banco Master ser liquidado pelo Banco Central, Daniel Vorcaro demonstrou impaciência com empecilhos em operações financeiras.
Na ocasião, Vorcaro se disse disposto a “explodir tudo”, mesmo que isso significasse a quebra do Master.
Um dos alvos da insatisfação era João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos e suspeito de participar das fraudes envolvendo o Master. Vorcaro precisava alienar ações do BRB, mas Mansur não queria liberá-las.
“As pessoas precisam entender que cheguei num ponto que vou explodir tudo. Se mandur nao me entregar as acoes do brb amanha cedo farei o memso”, escreveu Vorcaro, errando a grafia do executivo.
O diálogo ocorreu no dia 6 de novembro de 2025 com o advogado Daniel Lopes Monteiro, suspeito de atuar como operador do banqueiro nas fraudes. A conversa foi recuperada pela PF e enviada ao STF.
“Agora chega. Cansei de ser operado e resolver prblrma de todo mundo. Se não alienar hoje as acoes pra mastercard vamos dar default e o banco vai quebrar”, acrescentou Vorcaro.
Depois, o banqueiro ainda disse que “Carbono vai ser fichinha”.
Para a PF, foi uma referência à Operação Carbono Oculto, deflagrada meses antes para investigar como empresas de investimento eram utilizadas para lavar dinheiro do PCC.
“Preciso que alienam as acoes. Quem nao fizer isso hoje esta cortada a relacao de qq coisa com o master e comigo e iremos pra guerra”, afirmou ainda.
Vorcaro acabaria sendo preso no dia 17 de novembro, e o Master foi liquidado no dia seguinte pelo Banco Central.