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A ameaça de Vorcaro de ‘explodir tudo’ pouco antes de primeira prisão

Banqueiro reclamou de negociação envolvendo ações do BRB, disse que estava disposto a quebrar o Master e ameaçou 'guerra'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 16h30
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro (Reprodução/Reprodução)
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Cerca de dez dias antes de ser preso pela primeira vez, e de o Banco Master ser liquidado pelo Banco Central, Daniel Vorcaro demonstrou impaciência com empecilhos em operações financeiras.

Na ocasião, Vorcaro se disse disposto a “explodir tudo”, mesmo que isso significasse a quebra do Master.

Um dos alvos da insatisfação era João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos e suspeito de participar das fraudes envolvendo o Master. Vorcaro precisava alienar ações do BRB, mas Mansur não queria liberá-las.

“As pessoas precisam entender que cheguei num ponto que vou explodir tudo. Se mandur nao me entregar as acoes do brb amanha cedo farei o memso”, escreveu Vorcaro, errando a grafia do executivo.

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O diálogo ocorreu no dia 6 de novembro de 2025 com o advogado Daniel Lopes Monteiro, suspeito de atuar como operador do banqueiro nas fraudes. A conversa foi recuperada pela PF e enviada ao STF.

“Agora chega. Cansei de ser operado e resolver prblrma de todo mundo. Se não alienar hoje as acoes pra mastercard vamos dar default e o banco vai quebrar”, acrescentou Vorcaro.

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Depois, o banqueiro ainda disse que “Carbono vai ser fichinha”.

Para a PF, foi uma referência à Operação Carbono Oculto, deflagrada meses antes para investigar como empresas de investimento eram utilizadas para lavar dinheiro do PCC.

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“Preciso que alienam as acoes. Quem nao fizer isso hoje esta cortada a relacao de qq coisa com o master e comigo e iremos pra guerra”, afirmou ainda.

Vorcaro acabaria sendo preso no dia 17 de novembro, e o Master foi liquidado no dia seguinte pelo Banco Central.

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