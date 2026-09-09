A ameaça de Dino, caso Andrei Rodrigues não volte ao comando da PF

Ao determinar o retorno de Andrei Rodrigues ao comando da Polícia Federal, nesta quarta-feira, Flávio Dino deixou um recado ameaçador, caso sua determinação não seja cumprida.

“Advirto que qualquer resistência ao cumprimento desta ordem poderá caracterizar, conforme o caso, ilícito sujeito às consequências previstas no ordenamento jurídico, sem prejuízo das demais medidas necessárias à preservação da autoridade das decisões desta Corte”, diz Dino.

O ministro decidiu anular uma decisão de outro colega, que em tese tem os mesmo poderes dele no STF, abrindo uma crise sem precedentes no Supremo.