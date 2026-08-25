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A ambiciosa expansão do Rio Open para 2027; veja detalhes

Único torneio ATP 500 da América do Sul anunciou série de mudanças para a próxima edição, prevista para fevereiro de 2027

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 16h50
Jovem tenista branco, com boné branco e camiseta rosa e laranja, ergue a raquete vermelha em comemoração, suado e com expressão de foco, em quadra escura
O brasileiro João Fonseca comemora um ponto contra o francês Alexandre Müller durante o segundo dia do Claro ATP 500 Rio Open 2025, no Jockey Club Brasileiro, em 18 de fevereiro de 2025, no Rio de Janeiro, Brasil. 18/02/2025 (Buda Mendes/Getty Images)
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O Rio Open, único e maior torneio ATP 500 da América do Sul, anunciou nesta terça-feira, 25, uma série de mudanças para a próxima edição, prevista para fevereiro de 2027, no Jockey Club Brasileiro, no bairro carioca da Gávea. A maior delas está na ampliação da área total do evento, de 40.000 m² para 67.000 m² , um crescimento de cerca de 67%. A decisão tem como objetivo aumentar o número de ingressos disponíveis e melhorar o fluxo nas áreas externas, com o Cristo Redentor como plano de fundo.

A expectativa é que as melhorias sejam capazes de abarcar um público cada vez maior – a previsão é de um pulo de 50% no número de espectadores, muitos deles atraídos por nomes estrelados, como João Fonseca, de 20 anos. A nova estrutura também contará com quatro quadras de jogos, com ampliação da capacidade da central (para 9.500, mais do que o dobro da versão anterior) e da quadra 1 (2.500 pessoas, uma disparada de 110%).

Além disso, haverá uma área de gastronomia exclusiva e uma nova Praça Rio Open, onde quem estiver circulando pelo complexo poderá acompanhar as partidas por um telão. A expansão é reflexo de “um momento de forte crescimento do tênis no país, que já vinha se consolidando nos últimos anos, com o aumento do interesse de fãs e praticantes e a evolução do mercado”, de acordo com a organização do torneio.

Vista aérea do Jockey Club Brasileiro no Rio de Janeiro, com a Lagoa Rodrigo de Freitas e montanhas ao fundo. O complexo esportivo está preparado para o Rio Open ATP 500 2027, com quadras de tênis, tendas de eventos como Leblon Boulevard e Corcovado Club, e áreas como Praça Rio Open e Espaço Gourmet. A Quadra Guga Kuerten se destaca com arquibancadas cheias. O céu é azul e o dia ensolarado
Nova estrutura do Rio Open no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. (Rio Open/Divulgação)
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+ João Fonseca desiste de disputar US Open por lesão no abdômen

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“O Rio Open nasceu do sonho de ter no Brasil um grande torneio de tênis que inspirasse a formação de novos atletas e ajudasse a estimular a prática do esporte. E esse sonho se concretizou. O Brasil hoje tem João Fonseca como destaque no tênis mundial, e um crescente número de praticantes e de fãs do esporte”, afirmou Marcia Casz, diretora geral do Rio Open.

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Segundo Casz, “foi esse crescente interesse dos brasileiros pelo tênis que nos inspirou a buscar um espaço maior para o Rio Open”.

“Ao entregar essa nova estrutura, Queremos que mais pessoas possam se inspirar com grandes atletas e grandes jogos, e ter uma experiência inesquecível”, acrescentou a diretora.

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Além disso, o evento se compromete com esforços de sustentabilidade e meio ambiente, como iniciativas voltadas à gestão das emissões de carbono e de resíduos. Nas últimas edições, foram neutralizadas 7.957 toneladas de CO₂. Em paralelo, mais de 21 toneladas de resíduos recicláveis foram coletadas, além de ações de compostagem, reciclagem e redução do uso de plásticos, em 2025. Há, ainda, o programa social Rio Open Ace, que busca usar o esporte como ferramenta de inclusão, educação e desenvolvimento. Mais de 1.000 famílias são beneficiadas por ano.

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