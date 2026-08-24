João Fonseca desiste de disputar US Open por lesão no abdômen

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O tenista brasileiro João Fonseca anunciou sua desistência do US Open devido a uma lesão abdominal. O atleta, atual número 26 da ATP, já havia sido forçado a abandonar o Masters 1000 de Cincinnati pelo mesmo motivo. Fonseca explicou que precisa de recuperação total para competir em alto nível, uma decisão difícil, mas necessária.

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O tenista brasileiro João Fonseca anunciou nesta segunda-feira, 24, que não disputará o US Open, último torneio Grand Slam da temporada, por causa de uma lesão abdominal. O atleta é o atual número 26 no ranking da ATP, e teve que abandonar o Masters 1000 de Cincinnati na última semana, também pelo mesmo problema no abdômen.

Em sua conta do Instagram, Fonseca explicou que após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, “ficou claro para mim e para minha equipe que preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível”, explicou. “Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open”.

O problema apareceu pela primeira vez durante o Masters 1000 de Cincinnati, depois de Fonseca vencer o holandês Botic van de Zandschulp. Antes da terceira rodada, uma dor o tirou da competição, e ele voltou ao Brasil para se tratar, com expectativas de participar do US Open.

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O US Open começa no próximo domingo em Flushing Meadows, Nova York. “Não foi uma decisão fácil de tomar, já que é um torneio muito especial para mim. Seguimos trabalhando para poder voltar o quanto antes”, concluiu o tenista. No ano passado, João Fonseca foi eliminado na segunda rodada do Grand Slam nova-iorquino pelo tcheco Tomas Machac.

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Em 2026, após um início de temporada difícil por problemas nas costas, ele teve atuações de destaque no circuito. A mais marcante foi na terceira rodada de Roland Garros, em maio, quando eliminou o ex-número 1 do mundo Novak Djokovic, antes de cair nas quartas de final.

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(com AFP)