A semana começou com manifestação de caminhoneiros, que travaram rodovias e marginais em dezoito estados e no Distrito Federal. Eles protestam contra o aumento do diesel. Em Brasília, o ato causou tensão no Palácio do Planalto, que agendou uma reunião de emergência com alguns ministros — os preços da gasolina e do gás de cozinha também preocupam.

No Judiciário, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira o julgamento do processo contra o deputado federal Nelson Meurer (PP-PR), denunciado por crimes investigados pela Lava Jato, que, se condenado, pode puxar a fila de políticos com mandato em Brasília — entre eles, a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Acompanhe o Estúdio VEJA no Podcast abaixo, com Silvio Navarro e a colunista do site de Veja Lillian Witte Fibe: