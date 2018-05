Caminhoneiros mantêm manifestações em rodovias do Rio

Os caminhoneiros mantêm nesta terça-feira manifestações em 12 pontos de rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes ocupam apenas os acostamentos dessas estradas e não estão interrompendo o fluxo de veículos. A BR-393 concentra o maior número de pontos de protesto. São quatro manifestações nos quilômetros (km) 247 e 255 (em Barra do Piraí), 281 (em Volta Redonda) e 295 (em Barra Mansa). Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), são três pontos: um em Seropédica (km 204) e dois em Barra Mansa (kms 274 e 268).

Na BR-101, também são três pontos: um no trecho norte (em Campos, no km 75), outro na Niterói-Manilha (em Itaboraí, no km 294) e outro na Rio-Santos (em Itaguaí, no km 392). Outras rodovias com manifestações são a BR-493 (no km 0, em Itaboraí) e a BR-465 (km 17, em Nova Iguaçu). Os caminhoneiros protestam desde a noite de domingo (20), contra o alto custo do combustível, em vários pontos do país.

Nesta segunda, o protesto de caminhoneiros contra o aumento dos combustíveis, em especial do diesel, afetou diversas rodovias do país, ainda causa transtornos em estradas importantes no início da noite, horário de em que registra movimento intenso. As operações de recepção e entrega de mercadorias nos terminais do Porto de Santos, o maior do país, também continuam comprometidas pelo protesto.

Na parte da manhã desta segunda, a categoria realizou atos em dez estados do país. Além da redução do preço do diesel, os caminhoneiros pedem isenção de tributos como forma de baratear o preço dos fretes. A categoria já havia prometido a paralisação para a semana passada se uma série de reivindicações apresentadas ao governo Michel Temer (MDB) não fosse atendida. Até as 16h30, as manifestações de caminhoneiros já atingiam dezoito estados e causavam 107 pontos de interdição em rodovias federais de todo o Brasil. Paraná, Minas Gerais e Bahia são os estados mais atingidos.