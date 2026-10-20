A acirrada disputa de 2º turno pelo governo do Amazonas, segundo pesquisa Real Time Big Data

No Amazonas, o senador Omar Aziz (PSD) e a empresária Maria do Carmo Seffair (PL) protagonizam uma acirrada disputa pelo governo estadual. A nova pesquisa Real Time Big Data foi publicada nesta terça-feira, 20, a cinco dias do segundo turno de votação.

No cenário geral, Omar Aziz tem 46% das intenções de voto ante 41% de Maria do Carmo — no limite da margem de erro, a vantagem do senador contra a rival bolsonarista é de apenas 1 ponto percentual (pp). Votos brancos e nulos representam 11% do total, e outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Amazonas

Omar Aziz (PSD): 46%

Professora Maria do Carmo (PL): 41%

Nulo/Branco: 11%

Não sabe/não respondeu: 2%

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Na simulação apenas com os votos válidos (desconsiderando brancos, nulos e não-respondentes), Omar Aziz chega a 53% do eleitorado e Maria do Carmo pontua 47% entre o eleitorado amazonense.

Governador — Amazonas (votos válidos)

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Omar Aziz (PSD): 53%

Professora Maria do Carmo (PL): 47%

No primeiro turno da eleição estadual no Amazonas, Omar Aziz recebeu 40,63% dos votos válidos, enquanto Maria do Carmo recebeu 24,49% nas urnas em todo o estado.

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Amazonas entre os dias 15 e 19 de outubro de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AM-03112/2026.

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