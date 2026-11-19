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Celebrado em 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é feriado em todo o país. A data homenageia a luta contra o racismo e a memória de Zumbi dos Palmares, garantindo direito a descanso remunerado ou pagamento em dobro para trabalhadores. Veja as regras e o calendário.

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O calendário brasileiro reserva para esta sexta-feira, 20 de novembro, uma data dedicada à valorização da cultura afro-brasileira, à memória histórica e à reflexão sobre a luta contra o racismo. A comemoração também proporcionará um fim de semana prolongado para milhões de trabalhadores, já que o feriado cairá em uma sexta-feira. Embora a celebração já integrasse o calendário de determinados estados e municípios, seu reconhecimento em todo o território nacional é relativamente recente, resultado de uma mudança na legislação federal sancionada em dezembro de 2023.

O que é comemorado em 20 de novembro?

O dia 20 de novembro marca o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, uma celebração dedicada à valorização da história, da cultura e da contribuição da população negra para a formação do Brasil. A escolha da data faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, considerado um dos principais símbolos da resistência à escravidão no país.

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Zumbi foi uma das principais lideranças do Quilombo dos Palmares, localizado na região da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. O quilombo tornou-se um importante símbolo da resistência de pessoas negras escravizadas que buscavam liberdade durante o período colonial.

Além da homenagem histórica, a data busca ampliar o debate sobre o racismo, a desigualdade racial e os direitos da população negra.

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O dia 20 de novembro é feriado nacional?

Sim. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra passou a ser considerado feriado nacional após a sanção da Lei nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes da mudança, a comemoração era reconhecida como feriado apenas em determinadas cidades e estados, conforme as legislações locais. Com a nova lei, a data passou a integrar o calendário oficial de feriados de todos os municípios brasileiros.

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A primeira celebração com abrangência nacional ocorreu em 20 de novembro de 2024. Em 2026, a data cairá em uma sexta-feira, possibilitando três dias consecutivos de descanso para os trabalhadores que não têm expediente aos sábados e domingos.

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Quem tem direito à folga no Dia da Consciência Negra?

Por se tratar de um feriado nacional, a regra geral é que os trabalhadores tenham direito ao descanso remunerado. Entretanto, algumas atividades consideradas essenciais e setores autorizados a funcionar durante os feriados podem manter suas operações normalmente.

De acordo com a Lei nº 605/1949, os funcionários que trabalham durante o feriado têm direito ao pagamento em dobro pelo dia trabalhado, salvo quando o empregador concede uma folga compensatória. Também devem ser observadas as normas específicas e os acordos coletivos aplicáveis a cada categoria profissional.

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O funcionamento de estabelecimentos comerciais, serviços e repartições públicas pode variar conforme a atividade e as regras estabelecidas para o feriado.

Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado nacional e ponto facultativo está nas regras para a dispensa do trabalho. Os feriados nacionais são estabelecidos por lei e, como regra, garantem descanso remunerado aos trabalhadores, embora existam exceções para determinados serviços e atividades.

Já o ponto facultativo permite que órgãos públicos dispensem seus servidores do expediente, mas não obriga empresas privadas a concederem folga aos funcionários. Nesses casos, a decisão sobre o funcionamento das empresas fica a cargo dos empregadores, respeitadas as normas trabalhistas.

Qual será o próximo feriado nacional de 2026?

Depois do Dia da Consciência Negra, o próximo e último feriado nacional de 2026 será o Natal, em 25 de dezembro, que também cairá em uma sexta-feira.

O calendário federal ainda prevê pontos facultativos em dezembro, incluindo a véspera de Natal, no dia 24, e a véspera de Ano-Novo, no dia 31, ambos a partir das 13h. Essas datas, entretanto, não possuem as mesmas regras dos feriados nacionais.