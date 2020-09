‘The Third Day’: minissérie com Jude Law terá desdobramento em live

Um acontecimento urgente arranca Sam (Jude Law) do que parece ser uma despedida de um filho que se foi, em um bosque, e o obriga a acompanhar uma garota até a ilha em que ela mora com uma estranha comunidade regida por preceitos religiosos. Durante várias horas do dia, a estrada que leva à ilha fica submersa pelas marés — e Sam perde a chance de ir embora antes que anoiteça, ficando assim incomunicável e aflito. Uma atmosfera ameaçadora se instala desde o primeiro minuto da minissérie em seis episódios, e se aprofunda a cada novo desdobramento. Às vezes, a sensação é de que Sam está tendo um pesadelo; outras vezes, a impressão é de que os eventos vão progredir na linha da tradição inglesa do “terror antropológico”. O que não falta ao criador Dennis Kelly, porém, é perícia para explorar esse umbral cheio de sugestões. Mais inovações vão se seguir: divididos em “Verão” e “Inverno” — nessa fase, o protagonismo caberá a uma personagem de Naomie Harris —, os episódios serão ligados por uma encenação transmitida ao vivo e intitulada “Outono”. O programa estreia na segunda-feira, dia 14, às 22h.