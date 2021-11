‘Silk Sonic’, de Paak e Bruno Mars, é o álbum mais contagiante de 2021

Após uma bem-sucedida turnê em parceria, no longínquo ano de 2017, o cantor Bruno Mars e o baterista e produtor Anderson Paak deram início ao projeto Silk Sonic, em que os dois investem em uma criativa e dançante mistura de soul e R&B. O resultado é o álbum mais contagiante de 2021, com sons envolventes, que emulam o melhor dos anos 70. Em 777, a bateria de Paak soa como se tivesse saído de um show de James Brown. Já o groove de Fly as Me remete aos melhores álbuns do Parliament.