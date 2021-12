Riz Ahmed é pai volátil em drama distópico do Amazon Prime Video

Um meteoro cai em um lugar qualquer; algum organismo contido nele se espalha sobre os insetos — que contaminam outros, e assim por diante. Uma picada de mosquito é o que basta: o novo hospedeiro é submetido ao parasita, que acirra seus instintos de violência. Temendo pelos filhos de 10 e 5 anos, que moram em uma fazenda americana com a mãe e o padrasto, Malik (Riz Ahmed, formidável) os tira de casa e foge com eles no meio da noite. Não há nada nos noticiários, ele explica aos meninos, porque o governo suprimiu as informações. Mas ele próprio, como agente de Inteligência e ex-combatente de guerra, sabe do que está falando. Malik, porém, é uma pessoa volátil, que há anos não vê os filhos e os assusta com suas explosões de temperamento — em particular o mais velho (o ótimo Lucian-River Chauhan), que nota haver algo de errado com o pai e se sente na obrigação de proteger tanto a ele quanto ao irmão. O notável drama distópico Encounter, disponível na Amazon Prime Video, é o segundo trabalho do diretor inglês Michael Pearce, revelado com o perturbador Beast (2017).