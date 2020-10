‘Piano Mecânico’: ácida distopia de 1952 explora paranoias ainda atuais

Atualizado em 1 out 2020, 19h38 - Publicado em 2 out 2020, 07h00

Por Amanda Capuano - Atualizado em 1 out 2020, 19h38 - Publicado em 2 out 2020, 07h00

Imagine um mundo sem guerras, fome e em que o nível de QI define sua posição social. O cenário aparentemente utópico é base deste ácido romance de 1952, que acaba de ganhar nova edição. Após a III Guerra Mundial, os Estados Unidos eliminaram as mazelas sociais e o domínio das máquinas é ilimitado. Mas, ao perceber o outro lado do sistema, o engenheiro Paul Proteus se choca e se transforma. Pautado pelas ansiedades do pós-guerra, o autor americano explora paranoias sobre o controle tecnológico que se revelam deveras vivas no mundo de hoje.