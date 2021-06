Mais político, novo disco do Garbage já é um dos melhores de 2021

Ainda faltam algumas semanas para o meio do ano, mas o novo disco do Garbage já se impõe como um dos melhores de 2021. O quarteto americano apresenta em seu sétimo trabalho letras políticas contestadoras e sonoridade suja e irada, que passeia com facilidade do eletrônico ao rock industrial. Em The Men who Rule the World, Shirley Manson fala contra o racismo, o sexismo e a misoginia. Na punk The Creeps, o ritmo é acelerado para que ela cante, em forma de súplica, que “seus sentimentos não sequestrem seu cérebro”.