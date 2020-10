Em ‘Dois Hussardos’, Tolstói retrata Rússia com personagens alegóricos

Atualizado em 23 out 2020, 10h49 - Publicado em 23 out 2020, 07h00

Beberrões e violentos, os militares hussardos russos ficaram conhecidos como os mais desvairados da Europa. Nesta ligeira novela de 1856, dois condes hussardos, pai e filho, interagem com moradores de um mesmo condado. O pai surge primeiro, e faz jus ao instinto primitivo da tropa, mas mostra empatia pelos locais. Já o filho, vinte anos depois, é o oposto: um rapaz alinhado e arrogante. Tolstói faz um paralelo com duas fases da própria Rússia, a que celebrava a vitória contra Napoleão, em 1812, e a do fim do reinado de Nicolau I, nos anos de 1850.

