Bleachers, banda de Jack Antonoff, lança álbum de ares oitentistas

A anedota mais comum sobre o cantor, compositor e produtor americano Jack Antonoff, de 37 anos, versa sobre como ele arruma tempo para tantos projetos. Nos últimos meses, esteve envolvido nos trabalhos de Taylor Swift, Lorde e Adele. Agora, lança o quarto álbum de sua própria banda, Bleachers. Com uma pegada oitentista, as músicas falam sobre corações partidos e baladas intermináveis. Em Chinatown, ele conta com os vocais e o violão de Bruce Springsteen. Já Secret Life tem a voz de Lana Del Rey. A divertida How Dare You Want More parece ter sido feita para as pistas e 45 tem uma atmosfera à la Pink Floyd.