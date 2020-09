Quarentena agitada para Simone e Simaria

Se a vida das irmãs sertanejas Simone e Simaria era agitada antes da pandemia, com seus mais de trinta shows por mês, o período de isolamento social não foi menos animado. Logo no início da quarentena, Simone ficou grávida. A cantora — que já é mãe de Henry, 6 anos — espera uma menina. “Está sendo uma bênção ter uma gravidez tranquila, sem shows. Queríamos muito ter uma garota para ficar um casal, porque agora eu fecho a fábrica”, conta. No fim de agosto, veio o susto: Simaria, que já tinha passado meses longe dos palcos por problemas de saúde, foi diagnosticada com Covid-19. “Graças a Deus, ela permaneceu assintomática, reclusa no seu quarto”, diz a maninha. A dupla voltará às gravações do programa The Voice Kids no domingo 13. Devido à gravidez, Simone fará suas participações como jurada remotamente, enquanto a irmã representará a dupla nos estúdios da Globo.

Publicado em VEJA de 16 de setembro de 2020, edição nº 2704