Nanda Costa: beijo na boca e rolê em Hollywood

Tudo parado na quarentena? Não para Nanda Costa. A atriz de 34 anos está em contagem regressiva para a estreia em Hollywood: no filme Monster Hunter, com lançamento em 14 de janeiro, ela contracena com Milla Jovovich. “O estúdio me ligou, mandei cenas minhas em novelas e fui selecionada”, diz. A esposa da percussionista Lan Lanh acaba de concluir ilesa as gravações da trama das 9 da Globo Amor de Mãe. “Ficamos isolados por catorze dias num hotel e fomos direto gravar as cenas de beijo”, conta.

Publicado em VEJA de 23 de dezembro de 2020, edição nº 2718