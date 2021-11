Marcos Mion e Netflix: fim de acordo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Efetivado como apresentador do principal programa transmitido nas tardes de sábado na Globo, Marcos Mion rompeu um acordo de produção de conteúdo que tinha firmado com a Netflix para focar exclusivamente no Caldeirão em 2022. Mion também vai apresentar um reality show no Multishow, a partir de abril.

Em comunicado, ele explicou sua decisão: “O convite e os projetos com a Netflix pontuaram um momento importante da minha trajetória e significaram muito para mim. Porém, precisei ouvir meu coração e tomar a decisão de me entregar por completo a um sonho da vida inteira que, finalmente, está acontecendo”.

