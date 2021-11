Quem é a única pessoa que Beyoncé segue no Instagram

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com mais de 217 milhões de seguidores no Instagram, Beyoncé segue uma única pessoa na mesma rede: o marido, Jay-Z. É uma declaração de amor (mais uma) da diva pop ao rapper, com quem é casada desde 2008. Ele é co-produtor e assina a trilha sonora do filme The Harder They Fall (“Vingança e Castigo”), e criou a conta no Instagram para divulgá-lo. Deu certo: em menos de 24 horas, ganhou mais de 2 milhões de seguidores – entre eles, Beyoncé. Jay também deu exclusividade à mulher: só segue ela. Ninguém mais.