Luísa Sonza, Gusttavo Lima e Luan Santana: Encontros e desencontros

Como os mortais comuns, algumas celebridades nacionais conheceram um efeito peculiar na pandemia: ficar muito tempo trancado em casa nem sempre faz bem às relações. Já em abril, Luísa Sonza anunciou a separação do influencer Whindersson Nunes. A união durou dois anos e eles enfrentaram juntos a depressão de Nunes e as acusações de que Luísa queria se aproveitar da fama do marido. Cinco meses após o término, Luísa engatou namoro com o cantor e amigo do ex-casal Vitão. Em outubro, foi a vez de Gusttavo Lima romper com Andressa Suita — no mesmo dia em que lançou uma música de dor de cotovelo. E o casamento de Luan Santana com a influenciadora Jade Magalhães acabou em outubro, antes de se concretizar — a cerimônia fora adiada em razão dela mesma, a Covid-19. Dias antes de separar-se, Luan fez uma live e um clipe com a cantora Giulia Be — que os venenosos de plantão apontaram como pivô do fim desse romance de conto de fadas.

Publicado em VEJA de 30 de dezembro de 2020, edição nº 2719