Chico Buarque e Carol Proner: o discreto “sim”

Casados, sim, mas com escovas de dentes separadas. Depois do enlace no dia 18 em um cartório (no qual um funcionário tirou a foto) em Itaipava, região serrana do Rio, Chico Buarque, 77 anos, e a advogada Carol Proner, 47, devem permanecer exatamente como estão: cada um no seu quadrado. “Eles moram no mesmo prédio no Leblon, mas em apartamentos diferentes”, confidencia uma amiga do casal, que está junto desde 2017. A escolha da Serra Fluminense para o casamento sem nenhum convidado se deve a questões práticas. Desde o início da pandemia, o músico se isolou em uma casa alugada na região, onde aproveitou para escrever seu primeiro livro de contos, Anos de Chumbo, com lançamento em outubro.

Publicado em VEJA de 29 de setembro de 2021, edição nº 2757