A impressionante ‘transformação’ de Viola Davis em Michelle Obama

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Teve gente se perguntando se era mesmo a atriz Viola Davis, 56 anos, quem aparece nas primeiras fotos divulgadas pela produção de The First Lady. Na minissérie, que terá como foco a vida vida pessoal, a atuação e a influência política de três primeiras-damas americanas, Viola será Michelle Obama, 57 – e a semelhança entre as duas impressionou seus seguidores. As imagens foram publicadas pela revista Entertainment Weekly e postadas por Viola em seu Instagram.

Gillian Anderson (“The Crown”) será Eleanor Roosevelt, e coube a Michelle Pfeiffer o papel de Betty Ford. Os ex-presidentes? Coadjuvantes, eles serão interpretados por O-T Fagbenle, de “Viúva Negra” (Barack Obama), com Kiefer Sutherland como Franklin D. Roosevelt. Aaron Eckhart será Gerald Ford. Veja o post de Viola Davis com fotos das outras caracterizações:

O espantoso racismo à brasileira no velório de Marília Mendonça