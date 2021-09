Band: programa de Faustão terá bailarinas e trará “alegria de volta”

A Band anunciou nessa quinta-feira, 30, sua grade de programação para 2022. Com poucas novidades, a expectativa residiu nos detalhes revelados sobre o novo programa de Fausto Silva, que estreia no canal no início do ano quem vem. Batizado de Faustão na Band, o programa será exibido de segunda a sexta-feira em horário nobre, e deve contar com um misto de quadros de humor, entrevistas com famosos e histórias anônimas que prometem “trazer a alegria de volta à casa dos brasileiros”, como apontou o diretor Cris Gomes.

Com cerca de 300 profissionais trabalhando intensamente para colocar a atração de pé, o diretor descreveu o desafio como um dos maiores projetos da carreira de todos os envolvidos. Para preencher os cinco programas semanais, equipes de reportagem estão rodando o país em busca de histórias inspiradoras. “O Faustão na Band vai trazer para diante das câmeras o telespectador. Emoção rima com Faustão, e isso vai ter na Band”, disse Leonor Corrêa, diretora e irmã de Fausto Silva.

A apresentação ainda incluiu a presença de alguns famosos, como Nando Reis e Fafá de Belém, que apareceram rapidamente em trechos de entrevistas, e da Miss Brasil Julia Gama, que anunciou a presença de “muito humor, entrevistas, artistas e cantores de todos os estilos.”

Fausto Silva não compareceu ao evento da Band, nem apareceu no vídeo de apresentação por “motivos contratuais” não revelados (mas possivelmente dizem respeito ao vínculo que ele ainda mantém com sua antiga emissora, a Globo). Para suprir a falta da nova estrela da casa, a emissora utilizou um vídeo de arquivo em que Fausto lança mão de seu tradicional bordão “ô loco meu”. Outra característica marcante do apresentador que deve seguir na nova emissora são as tradicionais bailarinas, que abriram e fecharam o anúncio.