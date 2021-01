Faustão descobre que para se aposentar precisa ficar mais 30 anos no ar

O anúncio de que Fausto Silva vai deixar o Domingão do Faustão no fim de 2021 pegou os brasileiros de surpresa. Surpreso também ficou o apresentador ao descobrir que para ter direito à aposentadoria ele precisa ficar ainda mais trinta anos no ar. Ao consultar seus direitos trabalhistas, Faustão recebeu como resposta: “Se vira nos trinta”. Em 2021 Fausto Silva completa 55 anos de contribuição tanto no pessoal quanto no profissional.

O fim do Domingão do Faustão tem sido considerado um dos eventos de confirmação do fim do mundo, segundo especialistas. Faustão já estaria em conversas com o Todo-Poderoso para narrar o fim dos tempos como se fosse uma grande videocassetada.

Publicado em VEJA de 3 de fevereiro de 2021, edição nº 2723